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Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник
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    Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник

    7:09  10 Апреля 2018
    402

    Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник

    Нью-Йорк, 10 апреля. Члены Совета Безопасности ООН сообщили, что голосование по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии может состояться во вторник.

    Напомним, что в понедельник США распространили документ, который «самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности — атаку в Думе 7 апреля 2018 года».

    Позже в понедельник состоялось открытое заседание в связи с сообщениями о химической атаке в сирийском городе Дума и ударе по базе в Хомсе.

    Отмечается, что Соединенные Штаты могут вынести на голосование документ, который не получит поддержку России, обладающей правом вето.

    Ранее сообщалось, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США по химическим атакам в Сирии содержит «неприемлемые элементы». Также он сообщил, что Москва выступает за наличие независимого механизма расследования и готова принять свой проект резолюции.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #совбез оон #резолюция
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      Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник

      7:09 10 Апреля 2018 402
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