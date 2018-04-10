Постпред Сирии при ООН: Страны Запада скрывают поставки химоружия террористам, обвиняя Дамаск

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Нью-Йорк, 10 апреля. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция намеренно поставляют химическое оружие террористам в Сирии, чтобы потом предъявить обвинения Дамаску. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в прошедший понедельник в ходе заседания Совбеза ООН.

«Шесть лет назад мы предоставили в Совет Безопасности официальное письмо. Мы сказали, что Великобритания и Франция проводят кампанию диффамации, заявляя, что сирийское правительство применяет химическое оружие против своего народа», — подчеркнул он.

Джаафари назвал примером реализации данного подхода инциденты, случившиеся в свое время в Восточной Гуте, Хан-Шейхуне, а также в Думе.

Кроме того, он абсолютно не считает неумышленным то, что именно Вашингтон, Париж и Лондон спешат созывать одно заседание Совбеза ООН за другим, используя в качестве обоснования ложную информацию о причастности Дамаска к применению химического оружия.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что изучает ситуацию в Сирии после якобы «применения химического оружия в городе Дума». Согласно данным агентства Reuters, лидер США советуется с военнослужащими и в грядущие 24-48 часов примет решение о последующих действиях американской стороны.

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