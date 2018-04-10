В Сети опубликована видеозапись сближения самолетов ВКС РФ с американским эсминцем

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Москва, 10 апреля. Видеозапись, на которой предположительно зафиксировано сближение самолетов российских ВКС с эсминцем ВМС США, находящемся в Средиземном море у берегов Сирии, опубликована на видеохостинге Youtube.

Ранее турецкая газета Hurriyet сообщила, что самолеты Военно-космических сил РФ сблизились с эскадренным миноносцем ВМС США USS Donald Cook (DDG-75), подошедшем на расстояние в 100 километров к российской военно-морской базе, находящейся в сирийском городе Тартус.

По данным местных источников, российские военные самолеты минимум четыре раза пролетели над американским эсминцем.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на якобы совершенную химическую атаку в Сирии.

При этом, Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не нашел следов использования химического оружия в сирийской Думе.

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