Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
В Сети опубликована видеозапись сближения самолетов ВКС РФ с американским эсминцем — СМИ
Политика
У нас одна кандидатура: Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Сети опубликована видеозапись сближения самолетов ВКС РФ с американским эсминцем — СМИ

    7:42  10 Апреля 2018
    91

    В Сети опубликована видеозапись сближения самолетов ВКС РФ с американским эсминцем

    Москва, 10 апреля. Видеозапись, на которой предположительно зафиксировано сближение самолетов российских ВКС с эсминцем ВМС США, находящемся в Средиземном море у берегов Сирии, опубликована на видеохостинге Youtube.

    Ранее турецкая газета Hurriyet сообщила, что самолеты Военно-космических сил РФ сблизились с эскадренным миноносцем ВМС США USS Donald Cook (DDG-75), подошедшем на расстояние в 100 километров к российской военно-морской базе, находящейся в сирийском городе Тартус.

    По данным местных источников, российские военные самолеты минимум четыре раза пролетели над американским эсминцем.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на якобы совершенную химическую атаку в Сирии. 

    При этом, Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не нашел следов использования химического оружия в сирийской Думе. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вкс рф #вмс сша #эсминец
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник

      7:09 10 Апреля 2018 402
      Читать
      2:25
      Сегодня

      Небензя: Проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы»
      23:16
      Вчера

      Ситуация вокруг химатаки в Думе напоминает произошедшее в Хан-Шейхуне — Небензя
      23:15
      Вчера

      Запад ловит «рыб-мутантов в мутной воде хаоса» – Небензя
      22:08
      Вчера

      Депутат Госдумы Алексей Журавлев: «Честно говоря, уже надоело брать Берлин»
      22:03
      Вчера

      Боевые действия в сирийской Думе не ведутся уже вторые сутки – ЦПВС

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 8231

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      1175

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      21906

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      1029

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4396
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      4:22   10 Апреля 2018
      4037
      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      2:47   10 Апреля 2018
      779
      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      0:55   10 Апреля 2018
      2092
      Небензя предложил экспертам ОЗХО срочно прибыть в Сирию, чтобы расследовать инцидент в Думе

      Небензя предложил экспертам ОЗХО срочно прибыть в Сирию, чтобы расследовать инцидент в Думе

      23:31   9 Апреля 2018
      1202