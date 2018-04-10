Трамп назвал позором обыск, проведенный ФБР в офисе его адвоката

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Вашингтон, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что обыск, проведенный сотрудниками Федерального бюро расследований в офисе его адвоката Майкла Коэна, является «позором».

«Это позорная ситуация», — сказал американский глава, отметив, что происходящее, по его мнению, напоминает «охоту на ведьм».

Также он добавил, что подчиненные спецпрокурора Роберта Мюллера являются «наиболее противоречивой группой людей».

Ранее сообщалось, что Майкла Коэна, адвоката президента США Дональда Трампа, обвиняют в банковских махинациях, финансовом мошенничестве с использованием информационных технологий и финансовых нарушениях во время избирательной кампании.

«Решение прокуратуры США провести расследование с использованием ордеров на обыск является совершенно неуместным, это привело к ненужному изъятию защищенных сообщений между клиентами и адвокатом», — рассказал адвокат Коэна Стивен Райан.

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