Трамп: У США множества военных вариантов в связи с предполагаемой атакой в Думе

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Вашингтон, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти обладают множеством вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума.

По словам американского главы, конкретное решение об этом будет вскоре принято. Вероятнее всего, решение будет объявлено во вторник.

Также он добавил, что Соединенные Штаты пытаются установить, кто именно стоит за якобы произошедшей химической атакой в Думе.

«Мы выясняем, кто ответствен за атаку с применением химоружия», — подчеркнул Трамп.

«Но мы не можем позволять этим злодеяниям, которые мы видели, мы не можем позволять этому случаться в этом мире», — резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проверили районы города Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли следов использования отравляющих веществ.

Кроме того, сирийское правительство неоднократно уведомляло международные организации, включая ООН, что воюющие в Сирии боевики, которых поддерживают западные страны, имеют доступ к отравляющим веществам и проводят провокации, чтобы потом обвинить в них власти страны.

Надуманность обвинений в адрес Дамаска подтвердили и местные врачи, опровергшие информацию о поступлении пациентов с признаками химического отравления.

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