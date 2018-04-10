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Сирия: постпред САР обвинил Запад в замалчивании удара в Хомсе
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    Сирия: постпред САР обвинил Запад в замалчивании удара в Хомсе

    5:40  10 Апреля 2018
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    Сирия: постпред САР обвинил Запад в замалчивании удара в Хомсе

    Нью-Йорк, 10 апреля. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Запад возмущен предполагаемой химической атакой в Думе, но молчит об ударе в Хомсе.

    В ходе заседания Совета Безопасности ООН в понедельник дипломат отметил, что западные страны, возмущаясь предполагаемым применением химоружия в городе Дума, обходят молчанием ракетный удар, нанесенный в понедельник по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс.

    Джаафари подчеркнул, что власти Сирии решительно осуждают удар по аэродрому, добавив, что удар, приведший к гибели гражданских лиц, является нарушением резолюции 350 от 1974 года.

    Он также пояснил, что агрессия стала возможной благодаря поддержке Израиля, оказываемой американской администрацией.

    Напомним, что Сирия возложила ответственность на Израиль за ракетный удар по военному аэродрому. В Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. 

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    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #оон #башар джаафари #хомс
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