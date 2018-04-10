СМИ: самолеты ВКС РФ сблизились с эсминцем США у берегов Сирии

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Москва, 10 апреля. Самолеты Военно-космических сил РФ по меньшей мере, четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook, находящимся в Средиземном море у берегов Сирии.

Сообщается, что американский военный корабль подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус, в котором находится российская военно-морская база.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку в Сирии. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.

Напомним также, что 16 февраля американский ракетный эсминец Ross, нанесший удар по аэродрому Шайрат в Сирии в апреле прошлого года, вошел в Черное море. По данным ВМС, корабль вошел в море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и «повышения стабильности» в регионе.

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