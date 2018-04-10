Минздрав РФ назвал регионы с самой низкой и самой высокой смертностью

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Москва, 10 апреля. Министерство здравоохранения РФ назвало регионы России с самой высокой и низкой смертностью по итогам 2017 года.

Согласно данным ведомства, самые высокие показатели смертности в стране в прошлом году зафиксированы в Псковской, Новгородской и Тверской областях. Минздрав приводит следующие данные: в Псковской области (17,4 случая на 1 тысячу населения), Новгородской (17,1), Тверской (16,9). Также высокий показатель смертности в Тульской (16,5) и Ивановской (15,8) областях.

В пятерку регионов с самыми низкими показателями смертности вошли Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ. В отчете ведомства за прошлый год представлены следующие данные: Ингушетия (3,2 случая на 1 тысячу населения), Чеченская Республика (4,6), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9), Дагестан (5,1) и Ханты-Мансииский автономный округ (6,2).

Отмечается, что снижение уровня смертности произошло в 79 субъектах. В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% — до 12,4 случая на 1 тыс. населения. Всего в России в прошлом году ушли из жизни 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м.

По словам чиновников, тенденцию по снижению уровня смертности можно объяснить ранней диагностикой заболеваний и улучшением качества жизни, говорится в материале газеты «Известия».

Специалисты ведомства подчеркивают, что наибольшие темпы сокращения смертности зафиксировали в Еврейской автономной области — на 12%, Республике Тыва — на 11,2%, Чукотском автономном округе — на 9%, Сахалинской области — на 8,4%. В Республике Марии Эл и Тюменской области смертность снизилась на 6,1%.

Стоит отметить, что, согласно данным Росстата, вместе со смертностью падает и рождаемость, поэтому демографическая ситуация в России пока остается сложной.

Ранее сообщалось, что в Московской области в течение первых двух месяцев 2018 года коэффициент смертности на 1 тысячу населения снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Такие цифры привела зампред областного кабмина Ольга Забралова.

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