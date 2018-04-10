Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии.

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Нью-Йорк, 10 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии.

Дипломат напомнил, что российские военные находятся на территории Сирии по приглашению сирийского правительства.

«Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия - не дай Бог, конечно - затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии», — сказал Небензя.

Ранее газета Известия сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа проводит консультации с зарубежными партнерами, чтобы «определить надлежащий ответ» на якобы совершенную химическую атаку в сирийском городе Дума. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

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