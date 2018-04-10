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Сирия: в Дамаск прибыла последняя группа пленников из города Дума
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    Сирия: в Дамаск прибыла последняя группа пленников из города Дума

    4:04  10 Апреля 2018
    179

    Сирия: в Дамаск прибыла последняя группа пленников из города Дума

    Дамаск, 10 апреля. Последняя группа мирных жителей, плененных боевиками радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) в городе Дума в Восточной Гуте прибыла в Дамаск.

    Сообщается, что примерно 100 пленных, отпущенных боевиками, были вывезены на автобусах из Думы и уже находятся на стадионе «Фейха» в Дамаске, где их встретили родные, близкие и простые граждане.

    Ранее газета Известия сообщала, что более 50 человек, в том числе дети, были освобождены из плена боевиков в сирийской Думе. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Начальник центра добавил, что со вчерашнего дня начал действовать гуманитарный коридор, которым уже успели воспользоваться более 3 тыс. боевиков.

    Напомним, что передача пленных правительственным войскам была одним из главных пунктов в ходе переговоров между «Джейш аль-Ислам» и властями Сирии.

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    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дамаск #дума
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