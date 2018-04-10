Сирия: в Дамаск прибыла последняя группа пленников из города Дума

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Дамаск, 10 апреля. Последняя группа мирных жителей, плененных боевиками радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) в городе Дума в Восточной Гуте прибыла в Дамаск.

Сообщается, что примерно 100 пленных, отпущенных боевиками, были вывезены на автобусах из Думы и уже находятся на стадионе «Фейха» в Дамаске, где их встретили родные, близкие и простые граждане.

Ранее газета Известия сообщала, что более 50 человек, в том числе дети, были освобождены из плена боевиков в сирийской Думе. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Начальник центра добавил, что со вчерашнего дня начал действовать гуманитарный коридор, которым уже успели воспользоваться более 3 тыс. боевиков.

Напомним, что передача пленных правительственным войскам была одним из главных пунктов в ходе переговоров между «Джейш аль-Ислам» и властями Сирии.

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