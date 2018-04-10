Посольство РФ прокомментировало план о тайном переселении Скрипалей в другую страну

В закладки

Лондон, 10 апреля. Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне заявил, что переселение отравленного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в другую страну стало бы «еще одним грубым нарушением международного права».

«После отравления Сергея и Юлии Скрипалей Великобритания не выполняет свои обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией», — цитирует дипломата агентство РИА Новости.

Он напомнил, что российской стороне отказывают в консульском доступе к гражданам Российской Федерации, не предоставляют никакой поддающейся проверке информации об их пожеланиях в этой связи.

Ранее газета Известия сообщала, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что участие Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может привести к тому, что их больше никто не сможет увидеть.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.