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Посольство РФ прокомментировало план о тайном переселении Скрипалей в другую страну
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    Посольство РФ прокомментировало план о тайном переселении Скрипалей в другую страну

    3:40  10 Апреля 2018
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    Посольство РФ прокомментировало план о тайном переселении Скрипалей в другую страну

    Лондон, 10 апреля. Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне заявил, что переселение отравленного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в другую страну стало бы «еще одним грубым нарушением международного права».

    «После отравления Сергея и Юлии Скрипалей Великобритания не выполняет свои обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией», — цитирует дипломата агентство РИА Новости.

    Он напомнил, что российской стороне отказывают в консульском доступе к гражданам Российской Федерации, не предоставляют никакой поддающейся проверке информации об их пожеланиях в этой связи.

    Ранее газета Известия сообщала, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что участие Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может привести к тому, что их больше никто не сможет увидеть.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #великобритания #посольство рф #сергей скрипаль
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