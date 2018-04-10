Посольство РФ: Информация о перехвате сообщения из Сирии неубедительна

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Лондон, 10 апреля. Пресс-секретарь посольства РФ В Лондоне заявил, что информация британских СМИ о якобы перехваченном в день отравления Скрипалей подозрительном сообщении из Сирии в Россию «выглядит крайне неубедительно».

«Репортажи о том, что 3 и 4 марта базирующиеся на Кипре «аналитики ВВС Великобритании» перехватили некие сообщения, содержащие фразы «Посылка доставлена» и «Два человека успешно выехали», выглядят крайне неубедительно», — заявил дипломат.

В материале агентства РИА Новости говорится, что представитель посольства отметил, что позиция британской стороны основана исключительно на предположениях.

Ранее газета Известия сообщала, что Участие Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может привести к тому, что их больше никто не сможет увидеть. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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