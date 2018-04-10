РФ обвинила Британию в попытке избавиться от улик по «делу Скрипаля»

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Лондон, 10 апреля. Представитель посольства РФ в Лондоне заявил, что появившаяся в СМИ информация о планах сноса зданий, связанных с «делом Скрипаля», подтверждает, что Великобритания намерена уничтожить важные улики.

«Мы видели подобное в случае с домашними животными Сергея Скрипаля, скамейкой в парке, где были обнаружены Сергей и Юлия Скрипали и так далее», — напомнил дипломат.

Он подчеркнул, что с 4 марта британская сторона делает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать доступу представителей РФ к уголовному делу.

«Великобритания не предоставляет никакой информации о ходе расследования и последовательно блокирует доступ российских представителей к таким уликам, как образцы нервнопаралитического вещества, использованного в Солсбери», — добавил он.

Напомним, что в понедельник СМИ сообщили, что дом, в котором жил бывий полковник ГРУ Сергей Скрипаль, паб «The Mill» и ресторан «Zizzi» в Солсбери, где Сергей и Юлия Скрипаль побывали в день своего отравления, будут снесены.

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