Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

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Нью-Йорк, 10 апреля. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что официальный Дамаск готов оказать содействие миссии ОЗХО для работы в Думе.

По словам дипломата, сирийские власти рассчитывают на то, что миссия будет направлена в Думу как можно скорее.

«Я объявляю в этой комнате, что Сирия готова способствовать работе миссии по поиску фактов ОЗХО на месте инцидента в Думе, сразу же как только возможно, для проведения расследования и проверки сообщений», — сказал он.

Также, в ходе выступления на заседании Совбеза ООН, Джаафари выразил солидарность с делегацией РФ, которая предложила заслушать доклад миссии по поиску фактов, которая посетила Ракку.

Ранее Газета.ру сообщала, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проверили районы города Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли следов использования отравляющих веществ.

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