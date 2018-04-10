Небензя: Проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы»

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Нью-Йорк, 10 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США по химическим атакам в Сирии содержит «неприемлемые элементы».

«Он содержит некоторые неприемлемые элементы, которые делают его еще хуже», — сказал российский дипломат журналистам в ООН.

Напомним, что документ, подготовленный Соединенными Штатами еще в марте, в доработанном виде был вновь внесен в Совет Безопасности ООН за несколько часов до встречи по ситуации в Сирии.

Документ «самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии.

Ранее Газета.ру сообщала, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в 2013 году начался «химический сериал» в Сирии.

«Начавшийся в 2013 году «химический сериал» нам продолжают демонстрировать с таким расчетом, чтобы каждая новая серия перекрывала своим резонансом предыдущую», — сообщил он.

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