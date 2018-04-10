США отреагируют, если СБ ООН не накажет виновных в «химатаках» в Сирии – Хейли

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Нью-Йорк, 10 апреля. США намерены ввести односторонние меры против Сирии, если Совет Безопасности ООН не привлечет к ответственности виновных в предполагаемом применении химического оружия в Сирии. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Выступая на заседании Совета Безопасности, на котором обсуждалась ситуация вокруг якобы имевшего место применения химического оружия в сирийском населенном пункте Дума, она предупредила, что США намерены «отреагировать» на произошедшее.

«Мы достигли того момента, когда мир должен увидеть, что правосудие свершилось. Это войдет в историю либо как момент, когда Совет Безопасности [ООН] выполнил свой долг, либо продемонстрировал полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США отреагируют», – заявила американский дипломат.

Кроме того, она призвала к восстановлению независимого механизма расследования обстоятельства предполагаемых химических атак в Сирии.

Ранее западные СМИ растиражировали сообщение о якобы гибели 70 человек в Думе из-за применения отравляющего газа. Отметим, что Дамаск уже неоднократно заявлял, что воюющие в Сирии боевики, которых поддерживают западные страны, имеют доступ к отравляющим веществам и готовят провокации, чтобы потом обвинить правительство страны. Власти Сирии подчеркнули, что весь арсенал химоружия, который имелся в распоряжении Дамаска, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО.

Кроме того, голословность обвинения в адрес Дамаска подтвердили и местные врачи, которые отметили, что к ним не поступали пациенты, жалующиеся на симптомы отравления. В свою очередь Москва опровергла информацию о применении боевых отраляющих веществ в пригороде Дамаске. МИД России заявил, что цель вбросов о применении химоружия войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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