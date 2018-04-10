Сирия: боевики отпустили всех захваченных мирных жителей в Думе

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Дамаск, 10 апреля. Боевики террористической группировки «Джейш аль- Ислам» (запрещена в РФ) отпустили всех заложников, захваченных ими в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.

Сообщается, что два автобуса с последней группой заложников, состоящей примерно из 100 человек, проследовали через пропускной пункт у лагеря беженцев Эль-Вафидин, который контролирует сирийская армия.

Отмечается, что одновременно продолжается вывоз боевиков «Джейш аль-Ислам» на автобусах на север Сирии.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Минобороны России заявили, что первые автобусы с боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей выведены из сирийской Думы в Восточной Гуте. Ранее сообщалось, что Россия договорилась с лидерами террористической группировки «Джейш аль-Ислам» о разоружении и выходе из Думы. Отмечалось, что в районе города продолжает сохраняться сложная обстановка.

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