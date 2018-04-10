Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Россия готова принять свой проект резолюции о механизме расследования химатак в Сирии – Небензя
Политика
Россия готова принять свой проект резолюции о механизме расследования химатак в Сирии – Небензя
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия готова принять свой проект резолюции о механизме расследования химатак в Сирии – Небензя

    1:37  10 Апреля 2018
    54

    Россия готова принять свой проект резолюции о механизме расследования химатак в Сирии – Небензя

    Москва, 10 апреля. Россия готова принять проект резолюции об учреждении об учреждении нового механизма по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, который был предложен ранее российской делегацией. Об этом заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

    «В отношении независимого механизма расследования - мы тоже за то, чтобы он был»,  – заявил Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждалась ситуация в Сирии после сообщений о якобы имевшей место химической атаке в городе Дума и нанесении удара по базе Т-4.

    Небензя напомнил, что проект, который был предложен российской делегацией ранее, уже находится в стадии «готов к голосованию». По словам российского постпреда, Россия готова принять его «хоть сегодня».

    Напомним, в данный момент Совет Безопасности ООН проводит два заседания. Первое посвящено предполагаемой химической атаке в сирийской Думе (инициировано США и ее союзниками), а второе (по инициативе России) — угрозе международному миру и безопасности.

     

     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #совбез оон #резолюция #небензя
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Ситуация вокруг химатаки в Думе напоминает произошедшее в Хан-Шейхуне — Небензя

      23:16 9 Апреля 2018 517
      Читать
      23:15
      Вчера

      Запад ловит «рыб-мутантов в мутной воде хаоса» – Небензя
      22:08
      Вчера

      Депутат Госдумы Алексей Журавлев: «Честно говоря, уже надоело брать Берлин»
      22:03
      Вчера

      Боевые действия в сирийской Думе не ведутся уже вторые сутки – ЦПВС
      20:18
      Вчера

      Все фото и видео «химатаки» в Сирии — фальшивка «Белых касок» — Центр примирения
      20:04
      Вчера

      «Павел Дуров, найди компромисс»: в Госдуме предложили способ избежать блокировки Telegram

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 8185

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      1152

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      21459

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      1025

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4356
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      0:55   10 Апреля 2018
      186
      Небензя предложил экспертам ОЗХО срочно прибыть в Сирию, чтобы расследовать инцидент в Думе

      Небензя предложил экспертам ОЗХО срочно прибыть в Сирию, чтобы расследовать инцидент в Думе

      23:31   9 Апреля 2018
      575
      Небензя заявил, что Запад инвестирует в «темные силы» в Сирии

      Небензя заявил, что Запад инвестирует в «темные силы» в Сирии

      23:02   9 Апреля 2018
      640
      Инцидент в сирийской Думе носит постановочный характер – Небензя

      Инцидент в сирийской Думе носит постановочный характер – Небензя

      22:44   9 Апреля 2018
      595