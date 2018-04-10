Россия готова принять свой проект резолюции о механизме расследования химатак в Сирии – Небензя

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Москва, 10 апреля. Россия готова принять проект резолюции об учреждении об учреждении нового механизма по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, который был предложен ранее российской делегацией. Об этом заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

«В отношении независимого механизма расследования - мы тоже за то, чтобы он был», – заявил Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждалась ситуация в Сирии после сообщений о якобы имевшей место химической атаке в городе Дума и нанесении удара по базе Т-4.

Небензя напомнил, что проект, который был предложен российской делегацией ранее, уже находится в стадии «готов к голосованию». По словам российского постпреда, Россия готова принять его «хоть сегодня».

Напомним, в данный момент Совет Безопасности ООН проводит два заседания. Первое посвящено предполагаемой химической атаке в сирийской Думе (инициировано США и ее союзниками), а второе (по инициативе России) — угрозе международному миру и безопасности.

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