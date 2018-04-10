Постпред Сирии при ООН вновь подтвердил отсутствие химоружия в стране

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Нью-Йорк, 10 апреля. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск вновь подтверждает, что не обладает химическим оружием и осуждает его применение.

«Мы вновь осуждаем использование химического оружия в любой время, в любом месте и при любых обстоятельствах», — сказал он.

Напомним, что ранее ряд СМИ опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Ранее Газета.ру сообщала, что российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

В свою очередь, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что страна примет меры в ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии, если Совбез ООН не сможет защитить мирных жителей.

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