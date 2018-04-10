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Политика
Небензя потребовал от Хейли прекратить называть власти России «режимом»
Политика
США отреагируют, если СБ ООН не накажет виновных в «химатаках» в Сирии – Хейли
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    Небензя потребовал от Хейли прекратить называть власти России «режимом»

    1:15  10 Апреля 2018  /обновлено: 1:45  10 Апреля 2018
    217

    Небензя потребовал от Хейли прекратить называть власти России «режимом»

    Нью-Йорк, 10 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя еще раз потребовал от постпреда США при ООН Никки Хейли прекратить называть Россию «режимом». Он пригрозил, что если она продолжит так делать, он прервет заседание.

    В ходе заседания СБ ООН по Сирии, Небензя заявил, что хотел бы обратится к постпреду США с просьбой воздержаться от именования законных правительства любых стран «режимами», пишет RT.

    «И конкретно я говорю сейчас о России. Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь, я просил ей это передать. Сейчас я говорю это лично. В следующий раз я прерву это заседание по порядку ведения, если это продолжится»,  – подчеркнул российский дипломат.

    Напомним, 9 апреля Совет Безопасности ООН начал проведение двух заседаний. Первое посвящено предполагаемой химической атаке в сирийской Думе (инициировано США и ее союзниками), а второе (по инициативе России) — угрозе международному миру и безопасности.

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #сб оон #хейли #небензя
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