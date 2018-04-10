Небензя прокомментировал предложение ЦРУ об участии в деле Скрипалей

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Нью-Йорк, 10 апреля. Официальный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что информация о предложении со стороны ЦРУ Сергею и Юлии Скрипаль переехать в США является показательной.

По словам дипломата, важнейшие свидетели по «делу Солсбери» могут исчезнуть. Также Небензя отметил, что на данный момент Скрипалей никто не видел.

«И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей. Пока же по сообщениям из газет мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно», — сказал он.

Ранее Газета.ру сообщала, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии намерены сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений. Инициаторами выступили сотрудники британской секретной службы Ми-6, которые провели соответствующие переговоры с коллегами из ЦРУ.

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