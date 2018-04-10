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Политика
Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия
Политика
США отреагируют, если СБ ООН не накажет виновных в «химатаках» в Сирии – Хейли
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    Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

    0:55  10 Апреля 2018
    275

    Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

    Нью-Йорк, 10 апреля. Предложение России отправить в сирийскую Думу экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) является достойным реализации. Об этом заявил постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

    «Только расследование может установить, кто ответственен за использование химического (оружия) и открыть путь к (привлечению к) ответственности. Мы заинтересованы в российском предложении, чтобы миссия по установлению фактов ОЗХО посетила бы (Думу) под защитой российских сил… Я полагаю, что это предложение достойно реализации, но ОЗХО будет необходимо иметь полную свободу действий и свободу доступа», – заявила Пирс на заседании СБ ООН.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предложил экспертам ОЗХО уже в этот вторник прибыть в сирийскую Думу для проведения расследования на месте инцидента.

    Напомним, ранее ряд СМИ растиражировал сообщения о «десятках погибших, в том числе детей» в результате химатаки с хлорой в городе Дума. Представители российского Центра по примирению в Сирии категорически опровергли сведения о химической атаке, предложив направить в Думу специалистов для сбора всех необходимых анализов. В МИД Сирии констатировали, что очередные обвинения в адрес Дамаска «скучны и неубедительны».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сирия #великобритания #оон #озхо
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