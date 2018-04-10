Украинский политик заявил, что мечтает об «исчезновении России»

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Киев, 9 апреля. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на «скорое исчезновение России». Об этом он заявил во время разговора с украинскими журналистами.

Комментируя свое недавнее выступления в телеэфире, Грымчак заявил, что надеется на то, что такого государства, как Российская Федерация не будет.

«Дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что «вас не существует». С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни», — приводит слова украинского политика RT.

Напомним, что ранее Украина задержала в водах Азовского моря траулер «Норд», которое якобы нарушило украинские границы. Корабль был зарегистрирован в Крыму, а все члены экипажа имеют российские паспорта. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы, указав на незаконные действия Украины.

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