Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
Украинский политик заявил, что мечтает об «исчезновении России»
Украина
Украинский политик заявил, что мечтает об «исчезновении России»
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский политик заявил, что мечтает об «исчезновении России»

    0:32  10 Апреля 2018
    58

    Украинский политик заявил, что мечтает об «исчезновении России»

    Киев, 9 апреля. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на «скорое исчезновение России». Об этом он заявил во время разговора с украинскими журналистами.

    Комментируя свое недавнее выступления в телеэфире, Грымчак заявил, что надеется на то, что такого государства, как Российская Федерация не будет.

    «Дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что «вас не существует». С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни», — приводит слова украинского политика RT.

    Напомним, что ранее Украина задержала в водах Азовского моря траулер «Норд», которое якобы нарушило украинские границы. Корабль был зарегистрирован в Крыму, а все члены экипажа имеют российские паспорта. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы, указав на незаконные действия Украины.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #грымчук
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Ситуация вокруг химатаки в Думе напоминает произошедшее в Хан-Шейхуне — Небензя

      23:16 9 Апреля 2018 351
      Читать
      23:15
      Вчера

      Запад ловит «рыб-мутантов в мутной воде хаоса» – Небензя
      22:08
      Вчера

      Депутат Госдумы Алексей Журавлев: «Честно говоря, уже надоело брать Берлин»
      22:03
      Вчера

      Боевые действия в сирийской Думе не ведутся уже вторые сутки – ЦПВС
      20:18
      Вчера

      Все фото и видео «химатаки» в Сирии — фальшивка «Белых касок» — Центр примирения
      20:04
      Вчера

      «Павел Дуров, найди компромисс»: в Госдуме предложили способ избежать блокировки Telegram

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 8158

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      1152

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      21373

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      1024

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4354
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Небензя предложил экспертам ОЗХО срочно прибыть в Сирию, чтобы расследовать инцидент в Думе

      Небензя предложил экспертам ОЗХО срочно прибыть в Сирию, чтобы расследовать инцидент в Думе

      23:31   9 Апреля 2018
      380
      Небензя заявил, что Запад инвестирует в «темные силы» в Сирии

      Небензя заявил, что Запад инвестирует в «темные силы» в Сирии

      23:02   9 Апреля 2018
      480
      Инцидент в сирийской Думе носит постановочный характер – Небензя

      Инцидент в сирийской Думе носит постановочный характер – Небензя

      22:44   9 Апреля 2018
      454
      Минобороны РФ не нашло следов отравляющих веществ после проверки в сирийской Думе

      Минобороны РФ не нашло следов отравляющих веществ после проверки в сирийской Думе

      20:16   9 Апреля 2018
      1064