Небензя в шутку предложил британским спецслужбам связать напрямую «Новичок» и Сирию

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Нью-Йорк, 10 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания СБ ООН язвительно предложил британским спецслужбам рассмотреть версию о том, что отравляющее вещество было доставлено в британский Солсбери прямо из Сирии.

«Почему бы им не предположить, что «Новичок», который им так полюбился, был доставлен в Солсбери прямо из Сирии», – заявил Небензя, комментируя публикации западных СМИ, о том, что якобы британской разведке удалось перехватить секретное сообщение из Сирии от российских спецслужб

Напомним, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери. В Великобритании заявили, что пострадавшие были отравлены веществом А-234, которое британские власти приравнивают «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. Власти России подобные обвинения опровергают.

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