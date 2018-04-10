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Россия потребовала провести открытый брифинг СБ ООН по Ракке
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    Россия потребовала провести открытый брифинг СБ ООН по Ракке

    0:15  10 Апреля 2018
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    Россия потребовала провести открытый брифинг СБ ООН по Ракке

    ООН, 10 апреля. Россия потребовала провести открытый брифинг СБ ООН по ситуации в сирийском городе Ракка, заявил на заседании Совбеза постпред РФ Василий Небензя.

    «Хотел бы воспользоваться случаем, чтобы запросить открытый брифинг Совета Безопасности по итогам оценочной миссии ООН в Ракку и ситуации в лагере Эр-Рукбан. Видим, как члены коалиции пытаются «замотать» решение проблем, вызванных их действиями в Сирии. В частности, по стиранию с лица земли Ракки в ходе ковровых бомбардировок», — заметил Небензя.

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    Автор: Олег Сорокин
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    #россия #сирия #сб оон #небензя
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