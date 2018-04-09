Небензя назвал происходящее в Сирии «химическим сериалом»

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Нью-Йорк, 9 апреля. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал происходящее в стране с 2013 года «химическим сериалом», каждая серия которого перекрывает предыдущую по резонансу.

«Начавшийся в 2013 году «химический сериал» нам продолжают демонстрировать с таким расчетом, чтобы каждая новая серия перекрывала своим резонансом предыдущую», – заявил российский постпред.

Как объяснил Небензя, западные спонсоры террористов в Сирии были готовы «схватится за любую соломинку», чтобы сохранить хотя бы небольшой очаг терроризма вблизи сирийской столицы, чтобы боевики и дальше имели возможность терроризировать мирных жителей.

«Шестого апреля новые главари группировки «Джейш-аль-Ислам» по наущению своих покровителей сорвали эвакуацию четвертой партии боевиков из Думы и возобновили ракетно-минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска. По официальным данным, погибли 8 и пострадали 37 мирных жителей. К сожалению, мы не увидели заявления западных столиц, осуждающих обстрелы исторической части Дамаска», – заявил Небензя.

Напомним, что ранее западные страны обвинили сирийские власти в химической атаке в городе Дума. Поводом для обвинений послужили материалы так называемых «Белых касок».

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