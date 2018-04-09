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ООН, 9 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ответил на замечание постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Россия никогда не будет другом США, заявив, что Москва не набивается в друзья, а ожидает от Вашингтона всего лишь конструктивного диалога.

«Мы к вам в друзья не набиваемся. Мы от вас хотим-то всего ничего – нормальных цивилизованных отношений, в которых вы нам высокомерно отказываете, пренебрегая элементарными приличиями», — сказал он.

Небензя указал Никки Хейли на то, что США заблуждаются, предполагая, что у них есть друзья.

Постпред РФ отметил, что у Соединенных Штатов в числе так называемых друзей находятся только те, кто не может им сказать «нет». И эта невозможность сказать «нет» является единственным критерием дружбы, в том виде, в котором ее понимает США.

Далее, Василий Небензя отметил, что у России в отличие от США, есть друзья и Москва по-прежнему предлагает сотрудничать в борьбе с общим врагом — международным терроризмом.

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