Небензя предложил экспертам ОЗХО срочно прибыть в Сирию, чтобы расследовать инцидент в Думе

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Нью-Йорк, 9 апреля. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя предложил экспертам ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) уже в этот вторник направиться в Сирию, чтобы лично и на месте расследовать инцидент в Думе.

«Швецией подготовлен проект резолюции по расследованию инцидента. В принципе, для того чтобы расследовать его, ОЗХО не требуется никакая резолюция. Но мы готовы рассмотреть и эту резолюцию. Мы сегодня предлагаем сделать то, что вы задумали в своем проекте: пусть ОЗХО, которая устами гендиректора господина Узюмджю заявила о готовности разобраться с этим, немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск», – предложил Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Российский постпред пообещал, что сирийский власти и российские военные окажут все условия для выезда и работе на месте предполагаемого инцидента.

Напомним, что ранее западные страны обвинили сирийские власти в химической атаке в городе Дума. Поводом для обвинений послужили материалы так называемых «Белых касок». Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии назвал все фото и видео, предоставленные «касками» — фальшивкой, сделанной для того, чтобы сорвать перемирие в САР.

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