В закладки

ООН, 9 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что заявления о якобы предпринятой химической атаке в сирийском городе Дума направлены на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью.

«Субботний фейк из Думы имеет целью, в том числе, и переключение внимания общественности с водевиля о «деле Скрипалей», в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу – добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта», — отметил Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Напомним, что в английском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот инцидент вызвал крупный международный скандал. Лондон выдвинул предположение, что к отравлению Скрипалей каким-то образом причастна Россия. Москва, в свою очередь, заявила категорический протест против этого надуманного обвинения и обратила внимание на явные нестыковки в этой провокации, призванной дискредитировать Россию в глазах мировой общественности.

По словам Небензи, теперь англичане уходят от прозрачного расследования инцидента в Солсбери и «попутно заметают следы».

Ряд оппозиционных СМИ опубликовали ранее сообщения о том, что якобы ВВС САР сбросили в городе Дума бомбу с хлором. Россия категорически опровергла это заявление. МИД Сирии заявил, что обвинения в адрес сирийской армии абсолютно голословны и бездоказательны.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.