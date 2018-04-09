Запад ловит «рыб-мутантов в мутной воде хаоса» – Небензя

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Нью-Йорк, 9 апреля. США. Великобритания и Франция дестабилизируют ситуацию в мире, пытаясь «ловить рыбу в мутной воде», заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Девять членов Совбеза ООН (Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар) ранее выступили с призывом созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить предполагаемую химическую атаку в Сирии. Россия также призвала к созыву заседания СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

«После вас везде, куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь, остается хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты», – заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Он заявил, что у перечисленных стран нет внятной стратегии по любому вопросу, что вызывает недоумение не только у России, но и у большинства членов СБ ООН. Также он обвинил эти страны в проявлении враждебности в том, что касается сирийского вопроса.

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