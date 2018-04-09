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ООН, 9 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что провокация в сирийском городе Дума очень напоминает события в Хан-Шейхуне в 2017 году, когда США нанесли удар по территории Сирии.

«Провокация в Думе до боли напоминает прошлогодний инцидент в Хан-Шейхуне. Объединяющим моментом является спланированный характер акций», — заметил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Затем Небензя напомнил об атаке американских эсминцев в Средиземном море в апреле 2017 года, которые нанесли массированный ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». Как сказал дипломат, анализ действий кораблей выявил то, что США заблаговременно «готовили свою операцию».

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