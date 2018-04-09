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Новости Сирии
Небензя опроверг сообщения об «изменении демографического состава» в Восточной Гуте
Новости Сирии
Небензя опроверг сообщения об «изменении демографического состава» в Восточной Гуте
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    Небензя опроверг сообщения об «изменении демографического состава» в Восточной Гуте

    23:00  9 Апреля 2018
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    Небензя опроверг сообщения об «изменении демографического состава» в Восточной Гуте

    Нью-Йорк, 9 апреля. В Восточной Гуте не происходит никакого изменения демографического состава, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на Совете Безопасности ООН.

    Российский постпред прокомментировал заявления сторонников сирийской оппозиции, утверждающих об «изменении демографического состава» в Восточной Гуте.

    «Более 150 тысяч мирных граждан были эвакуированы из предместья Дамаска (Восточной Гуты, прим. ФАН), совершенно добровольно и при обеспечении необходимых условий безопасности. Десятки тысяч из них уже смогли вернуться в освобождённые районы, многих приютили родственники. Никакого изменения демографического состава, о котором кричат защитники сирийских оппозиционеров, не происходит. Это ложь», – заявил Небензя.

    Напомним,  что накануне российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о достижении договоренностей с боевиками «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня в городе Дума Восточной Гуты. Также удалось договориться о возобновлении процесса вывода боевиков.

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    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #оон #восточная гута #нью-йорк #небензя
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