ВС Турции покинут сирийский Африн после политического урегулирования – вице-премьер
Анкара, 9 апреля. Вооруженные силы Турции покинут сирийский Африн после урегулирования кризиса в Сирии политическим путем. Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на скорый возврат контроля над Африном сирийскому правительству.
«Мы пришли туда не как оккупанты и не собираемся там оставаться, уважая территориальную целостность Сирии. Мы очистили Африн от террористов, сейчас продолжаются работы по разминированию. В Сирии сейчас вакуум власти, есть разные силы, оппозиция. Мы передадим власть в Африне местным жителям, которые сами наладят свою жизнь. Главное сейчас - найти политический выход из кризиса, и как только он будет найден, мы уйдем оттуда», – сказал Боздаг журналистам.
Также Боздаг подчеркнул, что решить сирийский кризис военным путем – невозможно.
Напомним, турецкие силы начали операцию «Оливковая ветвь» 20 января, после того, как в Вашингтоне заявили о планах создания «сил обороны границы» из курдских вооруженных формирований YPG и SDF. Эти планы вызвали резкую реакцию как в Дамаске, так и в Анкаре, где заявили, что не потерпят существования «террористической армии» на своих границах.