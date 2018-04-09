ВС Турции покинут сирийский Африн после политического урегулирования – вице-премьер

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Анкара, 9 апреля. Вооруженные силы Турции покинут сирийский Африн после урегулирования кризиса в Сирии политическим путем. Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на скорый возврат контроля над Африном сирийскому правительству.

«Мы пришли туда не как оккупанты и не собираемся там оставаться, уважая территориальную целостность Сирии. Мы очистили Африн от террористов, сейчас продолжаются работы по разминированию. В Сирии сейчас вакуум власти, есть разные силы, оппозиция. Мы передадим власть в Африне местным жителям, которые сами наладят свою жизнь. Главное сейчас - найти политический выход из кризиса, и как только он будет найден, мы уйдем оттуда», – сказал Боздаг журналистам.

Также Боздаг подчеркнул, что решить сирийский кризис военным путем – невозможно.

Напомним, турецкие силы начали операцию «Оливковая ветвь» 20 января, после того, как в Вашингтоне заявили о планах создания «сил обороны границы» из курдских вооруженных формирований YPG и SDF. Эти планы вызвали резкую реакцию как в Дамаске, так и в Анкаре, где заявили, что не потерпят существования «террористической армии» на своих границах.

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