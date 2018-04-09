Небензя заявил, что Запад инвестирует в «темные силы» в Сирии

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ООН, 9 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада занимаются поддержкой террористов в Сирии с целью свержения законного правительства этой страны.

«Поддерживаемые внешними спонсорами террористы и экстремисты терпят в этой стране (Сирии, прим. ФАН) поражение. Напомню, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы оснащали, финансировали и забрасывали в эту страну для смены законного правительства», — отметил Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Постпред РФ при ООН добавил, что теперь понятно, почему это поражение «вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал».

Напомним, ранее ряд оппозиционных СМИ опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о том, что якобы САА применила в городе Дума хлор. Россия категорически опровергла информацию о бомбе с хлором, будто бы сброшенной ВВС Сирии на город Дума. В МИД России заметили, что целью вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии является стремление выгородить террористов и хоть как-то оправдать возможные силовые удары извне. МИД Сирии заявил, что надуманные обвинения в адрес правительственных войск, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

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