Инцидент в сирийской Думе носит постановочный характер – Небензя

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Нью-Йорк, 9 апреля. Постановочный характер инцидента в сирийском городе Дума, имевшего место 7 апреля, не вызывает сомнений, заявил в своем выступлении постпред России при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что информация о применении хлора и зарина не подтвердилась. Небензя предложил экспертам ОЗХО уже завтра вылететь в Дамаск и лично прибыть на место инцидента в Думе. Он пообещал, что власти Сирии и военные РФ окажут им содействие.

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