Один из главарей ИГ был ликвидирован в Афганистане – военные США

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Кабул, 9 апреля. На севере Афганистана был ликвидирован один из командиров подразделения террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) Кари Хикматуллу. Об этом сообщается на сайте командования миссии НАТО в Афганистане.

Как сообщает миссия НАТО, главарь террористов и его телохранитель были уничтожены в ходе авиаудара 5 апреля в северной провинции Фарьяб.

«Национальные силы безопасности Афганистана и антитеррористическое подразделение США ликвидировали Хикматуллу и ликвидируют любого преемника», — заявил командующий миссии Джон Николсон.

Как сообщалось ранее, Хикматулла руководил группировкой ИГ в провинции Хорсан. В частности, он также отвечал за внешнюю поддержку боевиков и транспортировку бойцов из Центральной Азии в Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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