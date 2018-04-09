Боевые действия в сирийской Думе не ведутся уже вторые сутки – ЦПВС

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Москва, 9 апреля. Боевые действия в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, не ведутся уже вторые сутки. Об этом сообщает начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, рассказав о переговорах с лидерами группировки «Джейш аль-Ислам».

«Благодаря переговорам российского Центра по примирению с лидерами незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» уже вторые сутки не ведутся боевые действия в городе Дума», – заявил Евтушенко.

Он рассказал, что главным требованием российской стороны к главарям исламистской группировки является освобождение удерживаемых ими заложников.

«В ходе достигнутых договоренностей вчера удалось освободить 56 человек, из них 36 мужчин, 16 женщин и четыре ребенка. Работа по дальнейшему освобождению заложников продолжается», – добавил он.

Напомним, в ходе осады анклавов террористов в Восточной Гуте армии сирийского правительства при поддержке российского Центра по примирению в Сирии удалось прийти к соглашению с боевиками: сначала удалось добиться, чтобы боевики перестали препятствовать массовой эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам, а после и прийти к соглашению об их эвакуации, по выбору, в провинцию Идлиб или на север, в районы, подконтрольные про-турецким группировкам.

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