«Мы достали Россию»: в Латвии опасаются санкций Москвы

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Рига, 9 апреля. Если Россия введет санкции против Латвии, ситуация в республике станет совсем плачевной. Об этом заявил в понедельник бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

По его словам, нынешнее руководство страны не понимает, что Россия — это ближайший сосед, с которым Рига должна научиться жить. При этом политик полагает, что Латвия сама виновата в испорченных отношениях с Москвой.

«Если Россия сейчас возьмется за нас и введет санкции хотя бы в транзите, то нам будет совсем плохо. Наши транзитники и так плачут, мол, процент перевалки грузов все падает. Думаю, что Россия введет санкции. Мы достали Россию, и она начнет нас наказывать», — рассказал Юрканс телеканалу Sputnik.

Отношения Латвии с Россией в очередной раз обострились после того, как республика приняла закон, который обязывает все школы перейти на латвийский язык.

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