Более 3 тыс. боевиков покинули Думу в Восточной Гуте — Центр примирения в Сирии

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Дума, 9 апреля. Более 3 тыс. боевиков покинули Думу в Восточной Гуте. Об этом в понедельник заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Евтушенко.

«Со вчерашнего вечера осуществляется вывод боевиков и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. К настоящему времени вышло 3005 боевиков и членов их семей», — отметил он.

По его словам, эвакуированные из Думы боевики и их семьи были направлены на север провинции Алеппо в сопровождении патрульных машин служб безопасности Сирии и машин скорой помощи Крсного Полумесяца. Российская сторона ранее неоднократно обращала внимание на боевиков в Восточной Гуте, которые обстреливают гумкоридоры и жилые кварталы в Дамаске.

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