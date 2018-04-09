Удар по аэродрому в Сирии был направлен против Ирана – экс-глава разведки Израиля
Тель-Авив, 9 апреля. Удар по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс, предположительно, был направлен против военного закрепления Ирана на территории Сирии. С таким мнением выступил бывший руководитель военной разведки Израиля АМАН и действующий глава Института по исследованию вопросов национальной безопасности в Тель-Авиве Амос Ядлин.
«Удар по базе Т-4 в Сирии складывается из двух противоположных векторов: намерения Ирана закрепиться в Сирии и решимости Израиля предотвратить подобное развитие событий», – написал Ядлин на своей странице в Twitter.
По словам эксперта, целью удара было предотвращение закрепления Ирана в Сирии, а также «моральное послание» о недопустимости применения химического оружия.
Напомним, что ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что в нападении на сирийских военных участвовали два многоцелевых истребителя F-15 ВВС Израиля. Они нанесли ракетный удар по Т-4 из воздушного пространства Ливана, не пересекая границы Сирии.