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Цукерберг извинился перед конгрессом за слив личных данных пользователей Facebook
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    Цукерберг извинился перед конгрессом за слив личных данных пользователей Facebook

    21:37  9 Апреля 2018
    296

    Цукерберг извинился перед конгрессом за слив личных данных пользователей Facebook

    Вашингтон, 9 апреля. Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг извинился за массовый слив личных данных пользователей, выступая в конгрессе США.

    «Мы не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом», — отметил он.

    Цукерберг также выразил сожаление в том, что не смог помешать «российскому вмешательству» в американские выборы, хотя само вмешательство так и не было доказано за год проведения расследования.

    Ранее сообщалось, что администрация Facebook случайно передала компании Cambridge Analytica личные данные 83 млн пользователей по всему миру. Данная компания анализирует данные для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. Акции Facebook после скандала с утечкой данных упали почти на 8% в ходе торгов.

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #facebook #цукерберг #конгресс
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