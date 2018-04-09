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Порошенко рассказал о подвижках по введению миротворцев в Донбасс‍
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    Порошенко рассказал о подвижках по введению миротворцев в Донбасс‍

    21:51  9 Апреля 2018
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    Порошенко рассказал о подвижках по введению миротворцев в Донбасс

    Киев. 9 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил о сдвигах в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

    «Уже есть некоторые подвижки в этом. Когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении «голубых касок», все были против. У наших американских и европейских друзей тоже были сомнения», — заявил украинский глава в интервью немецкой газете Handelsblatt.

    Порошенко напомнил, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать миссию ООН после встречи с ним в 2017 году.

    Президент Украины также указал на различия в позициях Киева и Москвы в отношении миротворцев, назвав неприемлемым стремление РФ разместить их вдоль контактной линии.

    «Мы хотим, чтобы миротворцы разоружали НВФ, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники», — подчеркнул политик, отметив, что силы ООН должны контролировать часть российско-украинской границы.

    Он добавил, что Украина нуждается в единстве Евросоюза.

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    Автор: Дима Оленин
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    #донбасс #украина #порошенко
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