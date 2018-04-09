Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
ООН не может проверить заявления о химатаке в сирийской Думе – Дюжаррик
Общество
Программист рассказал об утечке данных в Wi-Fi московского метро
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ООН не может проверить заявления о химатаке в сирийской Думе – Дюжаррик

    21:26  9 Апреля 2018
    50

    ООН не может проверить заявления о химатаке в сирийской Думе – Дюжаррик

    Нью-Йорк, 9 апреля. ООН не имеет возможности проверить сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    «На данный момент у нас нет возможности независимо проверить утверждения (о химатаке, прим. ФАН). Но все утверждения о продолжении использования химического оружия нас крайне беспокоят», — сказал Дюжаррик.

    Ранее свою обеспокоенность ситуацией выразил генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, он «особенно обеспокоен утверждениями, что в Думе химическое оружие было применено против гражданского населения». Генсек ООН добавил, что если информация подтвердится, необходимым станет проведение расследования.

    В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что результаты проверки в Думе показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ.

    Ряд оппозиционных изданий, а также катарский канал «Аль-Джазира» ранее опубликовали сообщения о якобы имевшем место применении химического оружия сирийской армией в городе Дума. Все источники ссылались на сообщения боевиков. МИД России заявил, что цель подобных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    Напомним, и официальный Дамаск и российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовящихся боевиками в Восточной Гуте провокаций с применением химоружия. Также стоит подчеркнуть, что все запасы химического оружия, которые были у Сирии, давно уничтожены, что подтверждено заключениями международных организаций.

     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #оон #дюжаррик #химатака
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Все фото и видео «химатаки» в Сирии — фальшивка «Белых касок» — Центр примирения

      20:18 9 Апреля 2018 731
      Читать
      20:04
      Сегодня

      «Павел Дуров, найди компромисс»: в Госдуме предложили способ избежать блокировки Telegram

      17:51
      Сегодня

      Крупный пожар возле ТЦ в Самаре: появились первые подробности
      17:27
      Сегодня

      Дугин: ООН сплачивает страны Запада накануне третьей мировой 
      16:16
      Сегодня

      «Клоунское правосудие»: экипаж сейнера «Норд» второй раз не выпустили с территории Украины
      16:03
      Сегодня

      Это оскорбление: полковник запаса ФСБ отреагировал на новый поворот в деле Скрипалей анекдотом

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 8092

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      1136

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      21119

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      1023

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4281
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Минобороны РФ не нашло следов отравляющих веществ после проверки в сирийской Думе

      Минобороны РФ не нашло следов отравляющих веществ после проверки в сирийской Думе

      20:16   9 Апреля 2018
      290
      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      14:22   9 Апреля 2018
      9947
      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      11:21   9 Апреля 2018
      80479
      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      10:12   9 Апреля 2018
      9437