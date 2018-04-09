ООН не может проверить заявления о химатаке в сирийской Думе – Дюжаррик

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Нью-Йорк, 9 апреля. ООН не имеет возможности проверить сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«На данный момент у нас нет возможности независимо проверить утверждения (о химатаке, прим. ФАН). Но все утверждения о продолжении использования химического оружия нас крайне беспокоят», — сказал Дюжаррик.

Ранее свою обеспокоенность ситуацией выразил генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, он «особенно обеспокоен утверждениями, что в Думе химическое оружие было применено против гражданского населения». Генсек ООН добавил, что если информация подтвердится, необходимым станет проведение расследования.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что результаты проверки в Думе показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ.

Ряд оппозиционных изданий, а также катарский канал «Аль-Джазира» ранее опубликовали сообщения о якобы имевшем место применении химического оружия сирийской армией в городе Дума. Все источники ссылались на сообщения боевиков. МИД России заявил, что цель подобных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Напомним, и официальный Дамаск и российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовящихся боевиками в Восточной Гуте провокаций с применением химоружия. Также стоит подчеркнуть, что все запасы химического оружия, которые были у Сирии, давно уничтожены, что подтверждено заключениями международных организаций.

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