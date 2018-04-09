Создатель пепелаца и гравицапы из фильма «Кин-дза-дза» умер в возрасте 76 лет

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Москва, 9 апреля. Известный российских художник-кинетист Вячеслав Колейчук, который придумал дизайн фантастических устройств гравицапы и пепелаца для культового советского фильма «Кин-дза-дза!», скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Невесело как-то быть «поставщиком» печальных новостей. Сегодня утром не стало Вячеслава Колейчука, выдающегося российского художника-кинетиста, умевшего своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства, оптические фокусы», — пишет он в Facebook.

Напомним, что Колейчук преподавал в Московском архитектурном институте. Его также привлекали для создания спецэффектов в кино и театре. Именно он создал дизайн пепелаца — летающего устройства, которым пользовались обитатели планеты Плюк. А также гравицапы — детали, которая необходима для работы пепелаца.

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