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Ученые рассказали о важной роли бровей для древнего человека
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    Ученые рассказали о важной роли бровей для древнего человека

    21:14  9 Апреля 2018
    56

    Ученые рассказали о важной роли бровей для древнего человека

    Лондон, 9 апреля. Археологи из Йоркского университета рассказали о важной функции бровей человека.

    Выяснилось, что выступающие вперед массивные дуги, которые были характерны для древних людей, со временем стали меньше. Брови современного человека стали более подвижными для облегчения коммуникации. В статье, опубликованной на сайте Nature Ecology Evolution, отмечается, что брови современных людей помогают демонстрировать более широкий спектр эмоций.

    По словам антропологов, большие надбровные дуги древних людей изначально формировались для того, чтобы уменьшить нагрузку на кости черепа во время откусывания или пережевывания пищи. Есть еще одна теория, согласно которой надбровные дуги сглаживали соединение костей черепа, которые образуют глазницу.

    При помощи компьютерной томографии ученые создали трехмерную цифровую конструкцию черепа древнего человека, которое показало, что со временем расположенная над глазами кость становилась меньше. В первую очередь это могло быть вызвано изменением образа жизни человека, который перешел от охоты к земледелию. Кроме того, надбровные дуги могли уменьшиться в результате социализации и снижения агрессивности людей.

    «Демонстрация статуса и социальная сигнализация убедительно объясняют выступающие брови наших предков. Их трансформация в более вертикальное положение у современных людей позволяет демонстрировать более дружеские эмоции, которые помогают сформировать социальные связи между людьми», — заявил автор исследования Пол О’Хиггинс.

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    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #эволюция #брови
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