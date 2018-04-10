Сирия итоги за сутки на 10 апреля 06.00: в Алеппо прошел митинг в поддержку САА, 39 автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам» покинули Думу

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Сирия, 10 апреля. 39 автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей покинули город Дума Восточной Гуты, население Алеппо вышло на демонстрацию в поддержку САА и правительства Башара Асада, бойцы SDF обстреляли мирный митинг в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков в Алеппо, Хомсе, Даръа и Хаме, при поддержке ВКС РФ атаковали «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, начали стягивать силы в район лагеря Ярмук.

«Исламское государство»1: напало на расположения САА в Хомсе, ведет бои с ССА в Даръа, казнило мирного жителя Дамаска.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо, нарушает режим прекращения огня в Хомсе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Джейш аль-Ислам»: выходит из Думы.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла нескольких боевиков в Даръа.

Курды: открыли огонь по мирному митингу в Ракке.

Провинция Дамаск

Утром информационное агентство Almanar News писало, жители Думы, находившиеся в плену «Джейш аль-Ислам», получили свободу и были эвакуированы на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории провинции Дамаск. Напомним, в связи со значительными потерями радикальные исламисты были вынуждены согласиться на условия, предложенные сирийской армией и специалистами российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В течение сегодняшнего дня, в соответствии с договоренностью, боевики «Армии Ислама» освободили пленных и начали покидать Думу. По информации Twitter-канала (@ejmalra), к концу дня из города выехало 39 автобусов с радикалами и членами их семей.

Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что террористы ИГ1, дислоцирующиеся в районе лагеря беженцев Ярмук, казнили мирного сирийца за то, что тот проповедовал иудаизм. Одновременно с этим военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщал, что в эту часть региона начали стягиваться бригады правительственных сил САР.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб взорвался заминированный мотоцикл, передавал в начале дня местный Twitter-канал (@MGhorab3). По сведениям автора публикации, в результате происшествия пострадал гражданский. Позже стало известно, что ранения получили двое мирных жителей.

В районе населенного пункта Талад на западе провинции Алеппо возобновились бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Об этом писало информационное агентство Almanar News. Напомним, накануне радикальные коалиции заключили временное перемирие, которое должно было продлиться до 13 апреля, однако, как и случалось ранее, боевики нарушили договоренность и начали взаимные обстрелы.

Сирийская арабская армия (САА) обстреляла пункты дислокации группировок радикальной оппозиции в районе населенного пункта Хувейн, писал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) местный источник. Также столкновения между САА и боевиками отмечались недалеко от поселений Замар и Джазрая на юге региона.

В течение всего дня в административном центре провинции проходил митинг в поддержке САА и правительства Башара Асада. Об этом сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@Alhadath_Today) один из источников.

Провинция Хомс

Авиабаза Т-4, расположенная на востоке провинции Хомс, подверглась ракетному удару, передавало Almanar News. По сведениям Министерства обороны РФ, два самолеты ВВС Израиля атаковали позиции САА восемью управляемыми ракетами. Системы ПВО Сирийской арабской армии (САА) сбили пять снарядов, однако еще три все же достигли цели. В результате инцидента никто не пострадал.

Военный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@OccupySchagen), что спустя некоторое время после ракетного удара расположения правительственных войск САР атаковали террористы «Исламского государства».

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов группировок радикальной оппозиции в районе поселения Аль-Хула в северной части региона. О столкновениях писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Позже военный Twitter-канал (@AJA_Syria) передавал, что артиллерия правительственных войск нанесла удары по пунктам дислокации исламистов недалеко от деревень Аль-Саан и Изз-Аддин.

Напомним, на территории региона действует режим прекращения огня, который неоднократно нарушали незаконные вооруженные формирования, базирующиеся в окрестностях Ар-Растана. Ранее боевики обстреливали позиции армии САР и нападали на мирные населенные пункты.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Информационное агентство Almanar News писало, что «свободная армия» несет значительные потери в боях с «Исламским государством».

В окрестностях административного центра региона не прекращались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь по мирным кварталам города Даръа, в результате чего пострадало несколько детей.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжилась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российские летчики атаковали позиции «Ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Ан-Накир, Аль-Хибат и Хорш Абдин, передавало информационное агентство Masar Press.

Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что под прикрытием военных самолетов правительственные войска САР атаковали пункты дислокации радикальных исламистов недалеко от поселения Ат-Тамана.

В районе Хаза недалеко от административного центра региона прогремел взрыв. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@shahed_alep), что сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. В результате инцидента погибло два мирных жителя, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

Провинция Хама

В западной части провинции Хама были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что боевики группировок радикальной оппозиции открыли огонь по расположениям правительственных сил в районе базы Жорин. В свою очередь артиллерия армии САР вела обстрел пунктов дислокации исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Хамамият на северо-западе региона.

Боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по мирным поселениям, расположенным на юго-востоке провинции Хама. Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Military_M_SY).

ВКС РФ и САА продолжили наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на севере региона. Военный источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации вела артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщил, что новая партия боевиков группировки «Джейш аль-Изза» закончила подготовку.

Ирак

Подконтрольное «Исламскому государству» информагентство «Аль-Амак» писало, что ИГИЛовцы напали на штаб-квартиру партии «Аль-Халь» в городе Хит провинции Анбар. Террористы заявили, что убили 20 членов политической организации. Однако официальные СМИ передавали, что в результате нападения погибло двое охранников, еще один человек пострадал.

Солдаты армии Ирака ликвидировали троих террористов-смертников ИГ в районе Хадиса к западу от Рамади. Об этом писало информационное агентство Alsumaria News.

В провинции Дияла началась военная операция ВС Ирака по обнаружению и уничтожению «спящих ячеек» ИГИЛ. Информационное агентство Alsumaria News сообщало, что в солдаты правительственных войск уничтожили шесть штабов и четыре заминированных автомобиля ИГИЛовцев в районе Кара Абра.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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