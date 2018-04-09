Глава «Нафтогаза» назал «Северный поток – 2» троянским конем для ЕС

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Киев, 9 апреля. Проект газопровода «Северный поток – 2» является троянским конем для Евросоюза, заявил председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Мы, «Нафтогаз», упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнёрам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого, если он будет построен, европейцам со временем придётся серьёзно расплачиваться», — приводит Deutsche Welle слова Коболева.

Коболев заявил, что запуск газопровода вызовет в Евросоюзе раскол, а европейцам, со временем, придется «серьезно расплачиваться». Что именно имеется в виду под расплатой, Коболев уточнять не стал.

Ранее Газета.ру сообщала, что правительство Финляндии дало разрешение проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» на использование своей исключительной экономической зоны.

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