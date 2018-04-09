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Госдеп признал отсутствие доказательств «химатаки» в сирийской Думе
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    Госдеп признал отсутствие доказательств «химатаки» в сирийской Думе

    20:55  9 Апреля 2018
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    Госдеп признал отсутствие доказательств «химатаки» в сирийской Думе

    Вашингтон, 9 апреля. Госдепартамент США в понедельник признал отсутствие доказательств «химатаки» в сирийском городе Дума (Восточная Гута). Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявил, что в своих обвинениях Вашингтон опирается только на показания очевидцев.

    «Большое количество сообщений, появившихся в общественном доступе, указывают, что химическое оружие использовалось в Думе. Эти сообщения являются продолжением уже имевших место быть действий сирийского режима по использованию химического оружия», — отметил он.

    Напомним, что ранее западные страны обвинили сирийские власти в химической атаке в городе Дума. Поводом для обвинений послужили материалы так называемых «Белых касок». Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии назвал все фото и видео, предоставленные «касками» — фальшивкой, сделанной для того, чтобы сорвать перемирие в САР.

    Официальный Дамаск также отрицает обвинения в использовании химоружия, утверждая, что весь химический арсенал страны был вывезен и ликвидирован ранее под присмотром ОЗХО. В то же время, поддерживаемые Западом террористы имеют доступ к отравляющим веществам и периодически используют его для провокаций против сирийского правительства.

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    Автор: Антон Соколов
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    #сша #сирия #дума #белые каски #химатака
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