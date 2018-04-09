Сирия новости 9 апреля 22.30: 39 автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам» покинули Думу, в Латакии прогремел мощный взрыв

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Сирия, 9 апреля. 39 автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей покинули Думу, в Латакии прогремел мощный взрыв, ВКС РФ продолжают бить по «Ан-Нусре» на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: веду обстрел позиций боевиков в Алеппо, Хомсе, Даръа и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: нарушает режим прекращения огня в Хомсе.

«Джейш аль-Ислам»: выходит из Думы.

Провинция Дамаск

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ejmalrai), что 39 автобусов с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам», а также членами их семей покинули город Дума Восточной Гуты. Напомним, по соглашению, заключенному между САА и радикальными исламистами, вторые получили возможность беспрепятственно добраться до населенного пункта Джараблус провинции Алеппо. Al-Masdar News сообщает, что боевики выпустили всех пленников, содержавшихся в Думе. Освобождение захваченных мирных жителей было одним из условий мирного урегулирования конфликта.

Провинция Латакия

В провинции Латакия прогремел мощный взрыв. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jableh_1). Никакой информации о месте происшествия и его последствиях пока нет.

Министерство обороны РФ сообщает, что за текущие сутки на территории региона было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня. Напомним, северная часть провинции входит в зону деэскалации сирийского конфликта.

Провинция Алеппо

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AfarinMamosta), что в районе города Манбидж замечена колонна французской военной техники.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Замар и Джазрая на юге провинции Алеппо. О перестрелках между боевиками и правительственными войска САР пишет военный источник на своей странице в Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс вновь зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Военный Twitter-канал (@AJA_Syria) передает, что артиллерия правительственных войск наносит удары по пунктам дислокации радикальных исламистов недалеко от деревень Аль-Саан и Изз-Аддин.

Напомним, на территории региона действует режим прекращения огня, однако боевики «Тахрир аш-Шам» и союзных формирований нарушают перемирие, нападая на расположения САА и мирные районы провинции.

Провинция Даръа

В окрестностях административного центра провинции Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Об этом сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@abode125).

На западе региона не утихают столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству»1. По сведениям военных источников, свободная армия несет значительные потери в боях с ИГ1.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают наносить удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в южной части провинции Идлиб. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что российская авиация атакует позиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Ан-Накир и Хорш Абдин. Кроме того, по сведениям информационного агентства Masar Press, российские военные самолеты бьют по укрепрайонам «Ан-Нусры» недалеко от поселения Аль-Хибат.

Провинция Хама

На юго-востоке провинции Хама возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

Также Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщает, что новая партия боевиков группировки «Джейш аль-Изза», входящей в коалицию Свободная сирийская армия (ССА), закончила подготовку и пополнила ряды исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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