США обновили проект резолюции СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

В закладки

Вашингтон, 9 апреля. Представители США обновили проект резолюции СБ ООН по учреждению нового механизма по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии после серии сообщений о применении химоружия в населенном пункте Дума.

Данный документ был подготовлен еще в марте и представлен в доработанном виде СБ ООН за несколько часов до встречи 15 членов по ситуации в Сирии. Данный документ осуждает «случаи применения химического оружия в Сирии» и «выражает решимость привлечь виновных к ответственности.

Также данная резолюция предлагает создать «независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии» (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI).

Напомним, ранее ряд СМИ растиражировал сообщения о «десятках погибших, в том числе детей» в результате химатаки с хлорой в городе Дума. Представители российского Центра по примирению в Сирии категорически опровергли сведения о химической атаке, предложив направить в Думу специалистов для сбора всех необходимых анализов. В МИД Сирии констатировали, что очередные обвинения в адрес Дамаска «скучны и неубедительны».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.